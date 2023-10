Malore improvviso mentre va al funerale del suo migliore amico, Antonio Pellanda muore dopo una settimana di agonia

di Vera Manolli

Ha un malore mentre va in chiesa al rosario dell’amico. Dopo una settimana di agonia se ne è andato così Antonio Pellanda, 73 anni, carrozziere di professione conosciutissimo in tutta la zona. Il 28 settembre muore il suo più caro amico: Luciano Ruffato, 70 anni, conosciuto come “Zio Luciano”, re del liscio in tv. La loro è un’amicizia lunga 40 anni che si è conclusa con lo stesso destino. Si conoscono da ragazzi e da quel momento resteranno amici fino all’ultimo istante. Condividono gioie e dolori fino alla fine.

Venerdì scorso, 29 settembre, il 73enne non voleva mancare al rosario nella chiesa di San Marco di Camposampiero (Padova) convinto di andare il giorno dopo a dare l’ultimo saluto all’amico di sempre. Pellanda aveva seguito il 70enne in tutte le sue imprese artistiche e televisive.

Il dramma

Venerdì scorso con la sua auto si era diretto verso la chiesetta ma purtroppo non ci è mai arrivato.

