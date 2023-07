Sara muore a 30 anni, il corpo senza vita trovato a letto dal marito: uccisa da una malattia ereditaria

di Redazione web

È morta a 30 anni, trovata stesa a letto. Sara Tomaselli Paolin, originaria di Levico, residente a Bassano del Grappa (Vicenza), in Veneto, da tempo stava affrontando una malattia di tipo ereditario per la quale si era sottoposta già a diverse operazioni. La sua scomparsa è, però, un fulmine a ciel sereno per il marito e la famiglia: una tragedia dolorosa e inaspettata.

Il suo corpo è stato trovato privo di vita nel letto dal marito, mercoledì mattina. Sara si era sposata lo scorso anno con Claudio, con cui viveva nella città veneta.

Il ricordo di Sara Tomaselli Paolin

«Era una donna espansiva, con idee chiare, piena di capacità», così l'ha descritta Moreno Peruzzi, cugino di Sara Tomaselli Paolin e assessore comunale della città di Levico, come riporta Il giornale di Vicenza.

Diplomata in arti grafiche, Sara si era laureata in beni culturali e aveva iniziato a lavorare come curatrice degli aspetti grafici e dei social network di un'azienda della sua città.

I funerali si terranno lunedì 10 luglio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Levico Terme.

