Incidente in moto, bimba di 8 anni morta: erano in tre, lei senza casco. Il sindaco di Gragnano: «Ciao piccola Serena»

Incidente stradale nel cuore di Gragnano, alle porte di Napoli: una bambina di 8 anni è morta dopo un terribile schianto in moto. È accaduto nella serata di ieri.

Per cause ancora da ricostruire, la piccola Serena è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale in via Pasquale Nastro.

A quanto pare erano in tre su una moto di grossa cilindrata. E Serena, bambina di appena otto anni, era senza casco. Il conducente, fidanzato di una commessa del negozio gestito dai genitori della piccola, ha perso improvvisamente il controllo e i tre sono caduti a terra. Serena inizialmente si sarebbe rialzata, poi però si è accasciata, non svegliandosi più. A tragedia è avvenuta in pieno centro storico a Gragnano.

I soccorsi

Subito soccorsa da alcuni passanti, la piccola è stata trasportata all'ospedale Santobono di Napoli, ormai in condizioni disperate ma nella notte, purtroppo, il suo cuoricino ha smesso di battere.

Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Gragnano. La bambina era salita in moto con una commessa del negozio dei genitori e il fidanzato. Una cosa che faceva abitualmente, a quanto emerge, mentre i genitori chiudevano il negozio, essendo titolari di un negozio di abbigliamento.

«Caduta dallo scooter, ha battuto la testa»

Una bambina di 8 anni è morta a seguito del trauma cranico riportato in un incidente stradale verificatosi a Gragnano, nel Napoletano.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola viaggiava sullo scooter condotto da un adulto, ma sarebbe caduta, battendo la testa sull'asfalto. Sull'episodio la procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Il conducente dello scooter è stato identificato ed ha riferito la sua versione dei fatti.

Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce. Oggi la nostra comunità è segnata da una... Pubblicato da Nello D'Auria su Venerdì 7 luglio 2023

Il dolore della città nelle parole del sindaco: «Ciao piccola Serena»

Sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Gragnano Nello D'Auria ha pubblicato due ore fa una frase con fondo nero, sulla quale ha scritto: «Ciao piccola Serena» e ha aggiunto «Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce. Oggi la nostra comunità è segnata da una tragedia troppo grande. L'intera città e l'amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia. Ciao piccola Serena».

