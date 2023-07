Travolge e uccide famiglia in vacanza. Arrestata la donna alla guida: «Andava a 160 all'ora, poi se l'è presa con i corpi a terra» Nessun segno di pentimento

È finita in tragedia la vacanza di una famiglia di Mestre che a Santo Stefano di Cadore, nelle Dolomiti bellunesi, stava trascorrendo alcuni giorni di riposo nella seconda casa in montagna. A morire sono stati il papà di 48 anni, Marco Antoniello, la nonna di 65, Maria Grazia Zuin, e un bimbo di due anni, travolti da un'automobilista tedesca 30enne, Angelika Hutter, che in tarda serata è stata arrestata.

