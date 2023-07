Incidente in moto: architetto muore durante l'operazione d'amputazione della gamba

di Redazione web

È morto oggi all'ospedale Barone Romeo di Patti l'architetto Giovanni Cipriano, 66 anni. Il motociclista era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per amputare la gamba sinistra, dopo lo scontro avvenuto in contrada Canapè tra la sua Yamaha e una lancia Ypsilon che viaggiava in direzione opposta.

Deceduto durante l'intervento

Dalle prime informazioni pare che il professionista sia deceduto durante l'intervento. Secondo i prilievi dei carabinieri l'utilitaria avrebbe invaso la carreggiata opposta, centrando il motociclista all'uscita da una curva.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 21:38

