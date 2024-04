Litiga con la fidanzata e vola dal quinto piano dell'hotel: morto turista di 22 anni, è un mistero

di Cecilia Legardi

Un giovane ragazzo inglese si è buttato dal balcone della camera d'albergo al quinto piano di un hotel in Turchia, dove si trovava con la fidanzata per una vacanza. Pare che i due avessero litigato e che la sua sia stata una caduta accidentale.

La tragica caduta dall'hotel

Un uomo di soli 22 anni è morto cadendo dal terrazzo della sua camera d'hotel dopo un litigio con la compagna di 33 anni. La coppia inglese si trovava in Turchia per una vacanza e aveva scelto una stanza al quinto piano. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e le ambulanze, ma non c'è stato modo di salvare il ragazzo. La partner 33enne è stata portata alla stazione di polizia per un interrogatorio ed è stata rilasciata non appena ci si è accertati che si è trattato di un incidente non voluto. I famigliari del giovane stanno aspettando il rientro della salma dalla Turchia e hanno dato inizio a una raccolta fondi per i funerali.

Il malore nel Mar Rosso

Il tragico evento è avvenuto solo pochi giorni dopo la morte di un altro turista britannico. L'uomo in questione aveva 73 anni e il suo cuore si è fermato improvvisamente mentre stava nuotando nel Mar Rosso. Anche lui si trovava lì per una vacanza con gli amici che dall'imbarcazione in cui si trovavano hanno tentato di chiamare i soccorsi e far risalire a bordo il 73enne. L'uomo è stato tirato fuori dall'acqua dalla guardia costiera, gli operatori hanno cercato di rianimarlo ma è stato inutile e i medici stanno cercando di determinare con più esattezza cosa abbia causato il suo attacco cardico. Si sospetta che abbia subito uno shock per la temperatura fredda dell'acqua.

