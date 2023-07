Ragusa, Federica Borrometi morta al pronto soccorso: choc anafilattico dopo la tac, era all'ospedale per un mal di denti

di Redazione web

Una donna di 44 anni, Federica Borrometi, è morta la notte scorsa al pronto soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per uno choc anafilattico conseguente ad un ascesso molare. La donna, originaria di Napoli, ma da tempo residente a Scicli, si era recata in pronto soccorso perchè lamentava dolori all'arcata dentaria. Dopo che i medici l'avevano sottoposta ad una Tac, la paziente è andata in shock anafilattico; inutili i tentativi dei sanitari.

La tragedia si è consumata in poche ore

Il direttore dell'azienda ospedaliera, Raffaele Elia, ha avviato un'indagine interna. La signora aveva eseguito una Tac con l'utilizzo del mezzo di contrasto che potrebbe avere causato lo choc anafilattico.

Venerdì 7 luglio, come richiesto dal primario di Pronto soccorso, sarà verificata la sussistenza di questa ipotesi attraverso un riscontro diagnostico sulla salma che è stata già posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria.

