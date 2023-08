Papà corre in chiesa col figlio in braccio, lo posa sulle ginocchia della Madonna e se ne va: la scena surreale

di Redazione web

Una scena surreale si è svolta sotto agli occhi increduli dei fedeli durante la messa domenicale: un papà irrompe in chiesa, percorre la navata con il figlio in braccio e raggiunge l'altare. Deposita il bambino accanto alla Madonna e va via. Lo spettacolo insolito, condiviso in un video su Twitter, è diventato virale grazie al potere dei social e ha lasciato senza parole migliaia di utenti.

Papà lascia il figlio alla Madonna

Il video dell'uomo che corre con il bambino in braccio per depositarlo accanto alla Madonna del Carmine è stato girato lo scorso fine settimana al Santuario del Carmen a Los Realejos, sull'isola spagnola di Tenerife, e condiviso su Twitter dall'utente @niporwifi. Durante la breve ma intensa corsa, il bimbo barcolla mentre il padre lo porta. Alla fine l'uomo raggiunge bruscamente il suo scopo, assaltando l'altare e facendolo tremare con il suo balzo, e infine lasciando il bambino accanto alla statua della Vergine facendosi beffe del personale della chiesa, che lo guarda incredulo.

Ayer en una misa en el Santuario del Carmen en los Realejos (Tenerife).

Hay trabajo para los servicios de protección de menores.https://t.co/biNgyfr9gJ pic.twitter.com/EP3t0fSCL5 — Niporwifi © (@niporwifi) July 31, 2023

Cosa è successo dopo

Sul Diario de Avisos de Tenerife viene raccontato il seguito del singolare episodio.

I commenti

Il video della scena singolare ha raccolto centinaia di commenti. «Le persone che applaudono sono le stesse che iniziano ad applaudire quando atterra un aereo». «Il fanatismo politico o religioso è un cancro sociale e un insulto all'intelligenza». «Non ho parole per definire quello che ho appena visto». «Qui c'è lavoro per servizi sociali e una dozzina di psichiatri», alcuni tra i commenti più gettonati.

