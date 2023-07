Figlio di un soldato ucraino riconosce il papà tra le foto dei caduti in guerra: il video che commuove

Continua il conflitto russo-ucraino mentre a soffrire sono le famiglie dei caduti durante la guerra. Un video è diventato virale per la commozione e il coninvolgimento emotivo che è impossibile non provare alla vista di un bambino ucraino che abbraccia la foto del papà tra quelle che immortalano i volti dei soldati morti.

«Dov'è papà?» chiede la madre al figlio.

Il nome dell'eroe caduto è Oleksii Yanin. Era un atleta e soldato ucraino. Era un campione ucraino di kickboxing e campione del mondo di boxe thailandese.



Ukrainian mother is asking her son “Where is dad?” And they boy starts running to kiss the portrait of the fallen hero. Such is the price of the russian invasion into Ukraine.

