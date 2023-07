«Gli Usa promisero a Mosca che la Nato non si sarebbe allargata», le verità di Kissinger, 100 anni, nello scherzo telefonico di due comici russi

di Redazione web

Il tentativo dell'Ucraina di riconquistare la Crimea porterà a un'escalation ma gli Stati Uniti non credono in questa possibilità di Kiev. Lo avrebbe detto l'ex Segretario di Stato statunitense Henry Kissinger, caduto vittima di uno scherzo telefonico dei comici russi Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov, che hanno finto di essere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta la Tass. Non solo. Proprio nei giorni in cui i leader dei Paesi occidentali sono riuniti a Vilnius per il vertice Nato chiamato a delineare le prossime tappe del supporto all’Ucraina, Kissinger ha ammesso come dopo la caduta del Muro di Berlino - anno 1989 - gli Usa promisero in effetti all’allora Unione Sovietica che la Nato non si sarebbe allargata ad Est.

«Penso che il ritorno della Crimea porterà a un'escalation.

