Russia, giallo Prigozhin: nessuno sa dov'è, nell'hotel 44 milioni in contanti. Il dissidente: «Una messinscena, lui e Putin erano d'accordo»

A meno di 24 ore dalla ritirata da Mosca, Yevgeny Prigozhin sembra scomparso nel nulla, o comunque resta in silenzio. Il leader dei miliziani della Wagner ha accettato ieri di lasciare la Russia e di andare in esilio, al momento, in Bielorussia, insieme ai suoi uomini, in un accordo mediato dal presidente Alexander Lukashenko. Tuttavia, dove si trovi in questo momento non è chiaro.

