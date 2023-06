Il rischio guerra civile in Russia premia il lavoro dei canali allnews. RaiNews 24 la più seguita

di Marco Castoro

La situazione in Russia con il rischio di una guerra civile ha tenuto con il fiato sospeso anche molti telespettatori italiani. Le reti tv di Rai, Mediaset e La7 hanno dato molto spazio all'avvenimento con edizioni straordinarie e speciali anche in prima serata. Le edizioni straordinarie del Tg1 al pomeriggio hanno raccolto il 15.5% e 19,9%. In prima serata risultati meno eclatanti anche perché la situazione si è tranquillizzata: su Rai3 Tg3 Speciale 4.1%. Su Rete4 Quarta Repubblica Speciale 5.2%. Su La7 In Onda Prima Serata 5.7% e La7 Doc 2.6%.

Il rischio guerra civile in Russia sui canali allnews

Gli avvenimenti russi sono stati seguiti molto bene dai canali all news nell'intera giornata. La media migliore l'ha fatta registrare RaiNews 24 con nelle 24 ore di 1,8% di share e 128.000 telespettatori. SkyTg24 registra 51.000 e 0,7% sul canale 50 del digitale terrestre e 48.000 (0,7%) sul satellite.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 15:03

