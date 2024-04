Slovacchia, eletto presidente Peter Pellegrini: l'ombra di Putin sul candidato pro-Russia. Chi è il premier che Kiev teme

di Redazione web

Chi è Pellegrini

Peter Pellegrini, leader del partito Hlas, che fa parte della coalizione di governo, si è presentato come il candidato della pace e durante la campagna elettorale ha invitato alla cautela nelle forniture di armi all'Ucraina al contrario di Korkov, più risoluto nel sostegno a Kiev. «La Slovacchia non deve solo essere un ricettore passivo di quello che le viene dettato a Washington e Bruxelles», ha dichiarato di recente in un dibattito televisivo.

L'ombra di Putin

A Bratislava si è dunque formata una costellazione istituzionale tutta populista e crolla l'argine contro Fico rappresentato finora dalla presidente uscente Zuzana Caputovà, sua avversaria. «Delle elezioni dipende il futuro orientamento del Paese», aveva detto parlando al seggio il sessantenne Korcok che - sostenuto da tre partiti di opposizione - voleva tenere Bratislava nell'alveo europeo ed è fortemente a favore dell'Ucraina nella sua guerra di difesa dall'attacco russo. Evidentemente consapevole della preoccupazione internazionale per le posizioni di Fico che per appellarsi a una pace con Mosca mette in causa l'integrità territoriale ucraina, il 48enne Pellegrini aveva sostenuto che il voto «non riguarda la direzione futura della politica estera» della Slovacchia e aveva assicurato: «garantisco che continueremo ad essere un membro forte dell'Ue» e della Nato.

