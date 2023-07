Russia: «L’accordo sul grano è scaduto». Droni di Kiev sul Ponte di Crimea, 2 morti. Mosca: attacco guidato da Usa e Gran Bretagna

Grano ucraino, la Russia sostiene che l'«accordo è concluso». Gli accordi del Mar Nero hanno effettivamente cessato di avere effetto oggi, la parte degli accordi riguardanti la Russia sull'accordo sul grano non e stata rispettata. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov secondo quanto riporta la Tass.

«In effetti, gli accordi del Mar Nero hanno cessato di essere validi oggi. Come ha detto in precedenza il Presidente della Federazione Russa, la scadenza e il 17 luglio. Purtroppo, la parte relativa alla Russia in questo accordo sul Mar Nero non e stata finora attuata. Pertanto, il suo effetto e terminato», ha detto Peskov.

Peskov ha osservato che Mosca tornerà immediatamente all'attuazione degli accordi del Mar Nero non appena la parte russa dell'accordo sul grano sara completata. «L'accordo sul grano e stato interrotto. Non appena la parte russa sara completata, la parte russa tornera immediatamente all'attuazione di questo accordo», ha detto Peskov.

Guerra Ucraina, ponte di Crimea colpito da droni ucraini: due morti. Mosca: attacco guidato da Usa e Gb

Guerra in Ucraina, Wagner: «Prigozhin è in Bielorussia». Kiev: «Abbattuti sedici droni kamikaze russi su 17»

Notificata da Mosca l'obiezione a prolungare l'accordo sul grano

«La Russia oggi ha notificato ufficialmente alle parti turca e ucraina, nonché al Segretariato delle Nazioni Unite, la sua obiezione all'estensione dell'accordo» sul grano: lo ha detto la portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova aggiungendo che «una dichiarazione del ministero degli Esteri» di Mosca «con spiegazioni dettagliate sulla posizione russa sarà pubblicata nel prossimo futuro». Lo riporta l'agenzia Interfax.

Droni sul Ponte di Crimea, Mosca: attacco guidato da Usa e Gran Bretagna

«L'attacco di oggi al ponte di Crimea è stato effettuato dal regime di Kiev. Questo regime è terroristico e ha tutte le caratteristiche di un gruppo criminale organizzato internazionale. Le decisioni vengono prese da funzionari e militari ucraini con la partecipazione diretta di agenzie di intelligence e politici americani e britannici. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono responsabili della struttura di questo Stato terrorista». Così su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Allarme aereo in 8 regioni dell'Ucraina, anche a Kiev

Un allarme antiaereo è stato lanciato in otto regioni dell'Ucraina, inclusa la regione di Kiev, secondo il Ministero della trasformazione digitale ucraino. Il segnale di avvertimento è risuonato nelle regioni ucraine di Kiev, Chernihiv, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Sumy e Kirovohrad verso le 10,15, dopo l'attacco al ponte di Crimea che ha causato due morti. L'Aeronautica di Kiev, intanto, ha reso noto che sono decollati due bombardieri russi Tu-22m3.