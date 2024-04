Fuga dall'Ucraina sul materassino: 39enne tenta di attraversare il fiume remando con le mani per raggiungere la Moldavia

di Redazione Web

Il servizio di frontiera dell'Ucraina ha fatto sapere tramite i canali social di aver catturato un uomo di 39 anni mentre, remando con la sola forza delle mani, tentava di fuggire verso la Moldavia "a bordo" di un materassino gonfiabile, quelli comunemente usati in piscina o al mare. Il filmato pubblicato, a corredare la notizia, mostra l'uomo sdraiato a pancia in giù mentre muove le braccia per metà immerse nell'acqua.

🏊🏻‍♂️ Екстремальний «спорт»: на надувному матраці порушник плив до Молдови



За поради щодо використання матраца й того, куди покласти телефон і змінний одяг, координатори «мандрівки» запросили 4 тис. євро. Половину коштів чоловік сплатив авансом.



Подробиці➡️ https://t.co/seaUcoTrPr pic.twitter.com/vTpoXdZMxP — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 24, 2024

La vicenda

Secondo quanto riportato da BusinessInsider, il 39enne indossava una felpa con cappuccio, pantaloni lunghi e un paio di scarpe da ginnastica.

I funzionari di frontiera hanno dichiarato che l’anonimo residente di Dnipro aveva contattato una persona su un’app di messaggistica che si sarebbe occupata di organizzare la "fuga" e l'attraversamento del fiume al prezzo di circa $ 4.200, soldi a quanto pare volti a pagare le informazioni sull'utilizzo del materassino e su come trasportare il cellulare e i vestiti di ricambio. La metà della cifra era già stata pagata in anticipo dal 39enne.

