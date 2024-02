«L'ultima paghetta di papà», il messaggio misterioso lasciato sulla banconota scatena la curiosità: la caccia al proprietario è virale

Una banconota apparentemente come tante altre e, proprio come tante altre, erogata da un semplice bancomat al momento del prelievo. Ancora una volta impariamo che le storie più incredibili possono nascondersi negli oggetti più semplici, di uso quotidiano, persino qualcosa di apparentemente così venale come i soldi.

Ignaro, il ragazzo ha concluso il prelievo e preso la banconota insieme alle altre. Più tardi si è reso conto di una scritta lasciata nell'angolo in alto a sinistra. Infatti, una mano ha tracciato delle parole, affiancate da una data: «L'ultima paghetta ricevuta da papà, 11/05/20». Subito si intravede una famiglia, un padre e un figlio con le loro rispettive esistenze, problemi, affetti, connessioni, litigi, paci fatte e infine... uno scambio. L'ultimo.

Il ragazzo ha trovato quella banconota, ha visto quel messaggio, ha scoperto quella storia, e ora vuole cercare pian piano di ricostruirla per restituire quei soldi (che grazie a quei pochi segni, valgono ora molto di più) al legittimo proprietario.