Maratona di Roma: gara da record per il keniano Asbel Rutto che vince in 2h06'24". Lagat prima tra le donne

A tagliare la gara per primo per gli uomini è stato Asbel Rutto, atleta keniano che ha condotto una gara in completo assolo tagliando il traguardo in 2h06'24": è il nuovo record della maratona di Roma, che migliora il personale di Rutto di circa 3'. Anche tra le donne vittoria keniana: Ivyne Lagat conclude in 2h24'35" sgretolando il proprio primato personale di 2h41'54".

«Accolgo con piacere i partecipanti alla Maratona di Roma, tradizionale festa dello sport e della fraternità». Lo ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus. «Anche quest'anno, per iniziativa di Athletica Vaticana - ha aggiunto -, numerosi atleti sono coinvolti nelle 'staffette della solidarietà', diventando testimoni di condivisione».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 13:37

