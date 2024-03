Acea Run Rome the Marathon, l'edizione 2024 è stata quella dei record: in 40mila per la prima “Maratona dell'Acqua”

Si è svolta oggi a Roma la ACEA Run Rome the Marathon, la prima maratona dedicata all’acqua e al risparmio idrico. L’edizione 2024 è stata vinta dai keniani Asbel Rutto, nel maschile, e Ivyne Lagat, nel femminile. Podio maschile completato dagli altri due keniani Brian Kipsang e Sila Kiptoo, seconda e terza invece hanno concluso la keniana Lydia Simiyu e l’etiope Emebet Niguse. A premiare per ACEA è stato il Deputy general manager operations Giovanni Papaleo.

Quest’anno la Maratona ha scelto come hashtag, #runforwater, per sottolineare il profondo legame che unisce sport e acqua e l’importanza delle risorse idriche per tutelare la salute delle persone e la salute del pianeta Terra. Lungo gli oltre 42 chilometri di gara, ACEA ha garantito molti punti di ristoro, con circa 60mila litri d’acqua a disposizione degli atleti e oltre 100mila bicchieri biocompostabili, in ottica di economia circolare. Il percorso della maratona di Roma si è svolto infatti, in una città tra le più ricche al mondo di storia e di arte ma anche di fontane e di acquedotti, luogo ideale quindi per affermare l’acqua come tema identitario di una delle manifestazioni podistiche più importanti a livello nazionale ed internazionale.

Tra sport, salute e acqua esiste infatti un legame indissolubile che il Gruppo ACEA ha voluto sintetizzare anche con ACEA WaidyWow, un’app sviluppata da un team interno al Gruppo, ideale per atleti e runner, che permette di individuare fontane e nasoni, da cui potersi dissetare, e offre anche la possibilità di controllare il proprio livello di idratazione.

L'obiettivo del Gruppo Acea



L’obiettivo del Gruppo ACEA, leader in Italia nel settore idrico, è quello di promuovere una nuova educazione al risparmio idrico e ribadire il suo impegno nella difesa dell’acqua e dell’ambiente dinanzi agli scenari imposti dal cambiamento climatico e rischio siccità. In linea con questo impegno, l’azienda ha siglato in febbraio un Protocollo d’intesa triennale con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per promuovere nelle scuole attività di informazione e formazione sull’uso consapevole dell’acqua. Il protocollo, che rappresenta una novità sul piano nazionale ed europeo, ha l’obiettivo di approfondire tutte le tematiche legate al ciclo idrico per diffondere tra i giovani una nuova cultura dell’acqua.

