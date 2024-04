«Ho scoperto una cosa orribile sulla vita sessuale di mio papà. Non lo guarderò più con gli stessi occhi di prima»

di Redazione web

Cosa può fare una figlia che ha scoperto un'abitudine sessuale di suo papà... che prima vedeva come la persona più "per bene" al mondo? Ovviamente, rivolgersi all'esperta dell'amore che scrive sul Daily Mail, Jane Green. Così è successo a una giovane ragazza che ha scritto una lunga lettera in cui spiega che il padre, dopo la morte della moglie (ovvero sua mamma) ha cominciato a uscire con molte donne, e questo le è sembrato strano. Ecco cos'ha scoperto.

La storia

La lettera della figlia che si è rivolta a Jane Green recita così: «Cara Jane, mio padre è single ormai da circa sei anni, da quando mia madre è morta di cancro, ma negli ultimi mesi è andato a cena con più donne nell'arco di poco tempo, il che è stato piuttosto sorprendente. Ho sempre pensato che mia madre fosse l'unica donna per lui e immagino di aver dato per scontato che sarebbe rimasto single per il resto della sua vita. Quindi, quando mi ha detto per la prima volta che aveva programmato un appuntamento con "una signora", sono rimasta scioccata ma ho cercato di essere di supporto e mio marito mi ha ricordato che sarebbe stato ingiusto da parte mia aspettarmi che rimanesse solo per il resto della sua vita, soprattutto considerando che ha solo 68 anni. Ma meno di una settimana dopo quel primo appuntamento, mi ha detto che sarebbe uscito di nuovo a cena e quando gli ho chiesto se si trattasse di un secondo incontro con la stessa donna, ha detto che in realtà era con un'altra signora.

Il consiglio di Jane Green

Jane Green ha risposto così alla lettera della ragazza: «Capisco che tu possa essere turbata da questa scoperta ma penso che debba lasciare tuo padre fare ciò che desidera, anche se potrebbe essere "immorale". Con chi decide di uscire tuo padre, indipendentemente dal fatto che paghi o meno e come sceglie di trascorrere il suo tempo, dipende solo da lui. È un adulto come te, non ti deve una spiegazione e tu non hai il diritto di chiederla. Dubito che questo ti farà cambiare idea e ti esorto a impegnarti con la tua vita, lasciando che tuo padre trovi la sua felicità come preferisce».

