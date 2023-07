Bambino di 4 anni muore annegato nello stagno: stava giocando insieme ai fratelli. «La mamma si è addormentata»

di Redazione web

Una tragica fatalità per un momento di distrazione. Ifan, 4 anni, stava giocando fuori casa, insieme ai suoi tre fratelli, mentre sua madre stava all'interno, si era addormentata. In pochi attimi il bambino si è allontanato e si è diretto verso uno stagno dove è morto annegato. E' successo in Galles, a Blaenffos, nel Pembrokeshire

«La mia bimba di 4 anni morta per diagnosi errata, vogliono abbassare il risarcimento perché ho avuto un altro figlio»

Bimbo autistico

La mamma del bimbo, si è svegliata di colpo sentendo i lamenti di suo figlio che soffre di autismo, non vedendolo ha chiesto ai suoi fratelli e lo ha cercato in casa finché non è uscita e ha iniziato una frenetica ricerca nei dintorni. Uno dei piccoli ha chiesto agli altri: "Non è andato nello stagno, vero?" E purtroppo è proprio lì che lo hanno trovato, già senza vita, mentre galleggiava in acqua a faccia in giù.

Tartaruga alligatore vicino ad un torrente: «Specie aggressiva e pericolosa. Morso più potente di un leone»

Rianimazione

Nonostante i soccorsi per tentare di rianimarlo, dopo circa un'ora è stato dichiarato morto. "Il suo disturbo dello spettro autistico avrebbe ridotto la sua comprensione dei pericoli e spesso c'è un fascino per l'acqua nei bambini con questa condizione" ha detto un pediatra ai media inglesi.

Dolore della famiglia

In omaggio al piccolo scomparso, la sua famiglia lo ha definito "un bambino bello, felice e sano. "Ha avuto le sue difficoltà con alcune cose a causa dell'autismo, ma è stato fantastico in altre cose.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA