Mal di testa dopo la colazione, Martina Sorato crolla a terra per un malore e muore a 55 anni

Il forte mal di testa dopo aver fatto colazione, poi il malore che la fa crollare e terra e Martina Sorato è morta a a 55 anni. La donna, mamma di due figli, è stramazzata a terra uccisa da un aneurisma. Inutili i tentativi di soccorso.

Il mal di testa, poi il malore fatale per Martina Sorato

Martina Sorato ha sentito un forte mal di testa dopo aver fatto colazione ed è crollata sul pavimento, svenuta. Il compagno l'ha subito chiamato i soccorsi, poi la corsa all'ospedale ma per la 55enne di di Oriago (in provincia di Venezia) non c’è stato nulla da fare. Dopo poche ore di agonia è morta il 16 agosto all’ospedale di Mestre.

Secondo una prima ricostruzione il forte mal di testa sarebbe stato causato da un aneurisma cerebrale, che avrebbe causato la caduta a terra e lo svenimento.

Martina Sorato avrebbe compiuto 56 anni a settembre, lascia due figli.

I funerali, scrive la Nuova Venezia, si terranno nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Oriago lunedì 21 agosto alle 10.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 08:58

