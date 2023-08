Sandra D'Aprile, morta a 51 anni ex pallavolista: aveva 51 anni. La sua squadra: «Il tuo sorriso non ci abbandonerà»

di Biagio Greco

«Ci sarà sempre il tuo sorriso ad illuminare la nostra via. Fai buon viaggio Sandra». Con questo post il Volley Alezio sulla propria pagina Facebook ha comunicato nel pomeriggio di oggi la triste notizia. La prematura scomparsa di Sandra D’Aprile ha scosso l’intera comunità di Alezio e il mondo della pallavolo salentina. Non sono mancati sui social i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia da parte degli amici e dei tanti addetti ai lavori che l’hanno conosciuta e apprezzata.

Uccisa dalla malattia

Un male incurabile ha strappato alla vita, a 51 anni, una ragazza solare e amata da tutti. Negli ultimi mesi aveva sofferto tanto, aveva lottato con tutte le sue forze per vincere la “partita” più importante della sua vita. Sandra D’Aprile nel 1998 - dopo diversi anni da giocatrice -, animata dalla grande passione per la pallavolo, aveva fondato insieme ad un gruppo di amici appassionati dello sport delle schiacciate il Volley Alezio, ricoprendo da subito la carica di presidente che ha sempre mantenuto con grande entusiasmo, cogliendo dei risultati importanti a livello regionale.

In prima linea anche nel sociale

Lo spirito e la passione hanno visto Sandra D’Aprile impegnata fra l’altro a coinvolgere quanti più ragazzi possibile, inserendoli in un ambiente sano come quello del volley. Obiettivo centrato per aver tesserato un folto gruppo di baby, per un piccolo paese come Alezio non era “notizia” di poco conto. Molto attiva anche durante l’estate quando la stagione agonistica della sua società era terminata, organizzando al meglio tornei amatoriali e i Campus del Comune di Alezio. Ma non solo, era in prima linea anche nel sociale. I funerali di Sandra avranno luogo dopodomani alle ore 10, presso il Santuario della Lizza, ad Alezio.

