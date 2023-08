Malore improvviso mentre fa il bagno a Isola delle Femmine, morto ragazzo di 21 anni

di Redazione web

Tragedia in spiaggia a Isola delle Femmine (Palermo), dove mercoledì pomeriggio un ragazzo di 21 anni è morto in seguito a un malore improvviso che lo ha colto mentre stava facendo il bagno in mare.

Malore in spiaggia

Il giovane si è sentito male e ha rischiato di annegare, è stato soccorso e portato a riva, dove gli è stato praticato un massaggio cardiaco. Attorno si è creata una calca di bagnanti che hanno assistito impotenti alla scena. La manovra di soccorso è stata poi proseguita dai sanitari del 118 per 40 minuti, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

