Malore improvviso in volo, il pilota muore dopo il decollo: aereo con 300 passeggeri costretto all'atterraggio d'emergenza

di Redazione web

Malore mortale per un comandante veterano della Latam che stava pilotando da Miami (Stati Uniti) a Santiago del Cile uno dei velivoli più moderni della flotta della compagnia cilena che opera soprattutto in centro e sud America. Il pilota è stato colpito da un infarto letale. Il jet bimotore Boeing 787-9 Dreamliner (registrato CC-BGI) con 300 passeggeri era al completo quando è decollato dallo scalo statunitense diretto alla capitale cilena.

Pilota inverte la rotta in volo: «Così anche i passeggeri dell'altro lato dell'aereo possono vedere l'aurora boreale»

Pilota e la fidanzata muoiono insieme a 4 ore di distanza: «Febbre e dolori, poi il decesso». La scoperta choc

La paura in volo

Ma una volta raggiunta la quota di crociera (oltre 12mila metri) e il pilota, da 25 anni con la Latam, si è sentito male e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo effettuati dagli assistenti di volo e anche da un'infermiera reèperita tra i passeggeri: è stato chiesto invano se in cabina si trovasse anche i medico. I comandi del Boeing sono stati presi dal secondo pilota che, d'accordo con le autorità di terra, ha deciso di interrompere la rotta verso il Cile ed atterrare, formalmente in emergenza, a Panama City dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte del pilota. I passeggeri nel frattempo non hanno passato momenti tranquilli: che la situazione non fosse "normale" l'hanno capito, oltre che dalla ricerca di un medico a bordo, da quando l'aereo ha iniziato la discesa verso Panama dopo poco meno tre ore di volo, assai meno di quelle previste per il tragitto fino a Santiago.

La compagnia ha riferito che stato effettuato un atterraggio di emergenza del volo LA505 all'aeroporto di Tocumen a Panama.

@LATAM_CHI @LATAMAirlines vuelo Latam LA505, miami a santiago, pasajeros botados en Panamá, no hay personal de Latam y no dan información, familias con niños, al parecer murió el piloto!!! Llevamos más de 5 horas y no hay nada claro... — Frunfrun (@Frunfrun77) August 15, 2023

I passeggeri del volo hanno poi protestato scrivendo sui social: «Ci hanno sbarcato a Panama a mezzanotte, non c'è personale Latam e non forniscono informazioni, siamo in 300 con famiglie e bambini, a quanto pare il pilota è morto! Da 5 ore non abbiamo notizie»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA