Padre Pio: morta in chiesa durante la messa, il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo finisce in tragedia Rosa Boresta, 74 anni, stimatissima cuoca del ristorante agriturismo La vecchia cantina di Montecalvo in Foglia







di Redazione web Morta mentre pregava da Padre Pio. Rosa Boresta, 74 anni, stimatissima cuoca del ristorante agriturismo La vecchia cantina di Montecalvo in Foglia, era andata in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo assieme ad un gruppo di devoti di San Pio. Ed è proprio lì, all'interno del Santuario dedicato al santo da Pietrelcina, che Rosa ha avuto un malore: durante la messa ha accusato un forte dolore al petto ed immediatamente sono stati attivati i soccorsi. I fedeli sotto choc Nonostante la tempestività dell'intervento la 74enne è morta tra lo choc dei presenti impietriti per un dramma consumatosi all'improvviso, senza che nessuno potesse fare niente. I funerali si terranno mercoledì 4 ottobre, alle ore 15, a Ca’ Gallo. Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 16:49

