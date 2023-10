Incidente stradale a Conversano, moto contro auto: morto un ragazzo di 17 anni, ferito l'amico. Lo schianto in diretta social

di Redazione web

Aveva solo 17 anni la vittima di un bruttissimo incidente stradale verificatosi a Conversano ieri, poco prima della mezzanotte: nello schianto nel pieno centro della città ha perso la vita Anthony Innamorato, nato a Mola di Bari. Il ragazzo era il passeggero di una moto che è rimasta coinvolto in un incidente con altre auto: il conducente, anche lui di Mola, è ricoverato - ma fortunamente non è in pericolo di vita - all’ospedale San Giacomo di Monopoli: ha riportato la frattura di un femore. I conducenti delle auto coinvolti nel mortale guidavano una Golf (risultato positivo alla cannabis) e una Bmw (in questo caso, risultato positivo alla cocaina).

Lo schianto in diretta

I soccorsi sono stati immediati ma purtroppo Anthony ha perso la vita sul colpo. Sono in corso le indagini per capire le dinamiche del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Lo schianto è stato ripreso dalla stessa vittima in diretta su Instagram, un video che preferiamo non pubblicare.

Lutto cittadino

Il sindaco di Mola di Bari ha proclamato il lutto cittadino. "Nel buio della notte, un giovane di 17 anni, Anthony, ci ha lasciati in un tragico incidente - ha scritto nel post - In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza.

(Foto vivilastrada)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA