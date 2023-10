Scuolabus contro un'auto, paura per i bambini che vanno a scuola: 3 in ospedale, ferito anche l'autista

di Redazione web

Tanta paura stamattina ad Arezzo, dove uno scuolabus con a bordo sei bambini diretti a scuola si è scontrato con un'automobile. L'incidente è avvenuto alle 7.20 di lunedì 2 ottobre lungo la strada regionale 71, all'altezza di Policiano.

Nello scontro è rimasto ferito il conducente dell'auto, un uomo di 65 anni, che è stato trasportato in codice 2 (media gravità) al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sono stati accompagnati in codice 1 al pronto soccorso di Arezzo, per controlli, anche tre dei sei bambini presenti nello scuolabus per accertare eventuali contusi. Sono intervenuti sul posto i mezzi dell'emergenza-urgenza del 118 della Asl Toscana sud est con l'automedica di Arezzo, l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l'ambulanza della Misericordia di Arezzo. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.

