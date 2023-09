Maestra d'asilo fermata con 25 bambini stipati nell'auto. In 15 sul sedile posteriore, il video è virale

di Redazione web

Una maestra d'asilo è stata fermata dalla polizia mentre trasportava nella sua auto ben 25 bambini. E no, non si trovava alla guida di un mini-van, ma di una comunissima utilitaria omologata per quattro persone. Il video dei piccoli stipati in una Chevrolet Spark, il modello più piccolo prodotto dalla casa automobilistica, è diventato virale sui social media.

Bambini della scuola elementare mangiano muffin a merenda, 90 intossicati: cosa hanno trovato nei dolcetti

Bambina di 2 anni si rompe la caviglia all'asilo nido, la mamma furiosa: «È rimasta 6 ore senza cure, nessuno mi ha chiamata»

I bambini stipati in auto

Il video, come riporta The Sun, è stato pubblicato dalla polizia stradale di Bukhara, in Uzbekistan, e mostra l'auto piena zeppa di bambini.

A kindergarten teacher from Bukhara has stuffed a Chevrolet Spark with 25 kids. Yes, in the trunk too. pic.twitter.com/dDx1GrzEiA — Nikita Makarenko (@nikmccaren) September 16, 2023

La polizia ha dovuto aiutare i bambini a scendere dall'auto e alcuni di loro erano visibilmente turbati. Alla fine, tutti i piccoli sono stati riportati sani e salvi ai loro genitori. La donna alla guida, il cui nome non è stato divulgato ai media locali, ha ammesso che non era la prima volta che effettuava un servizio "scuolabus" per i suoi studenti, ma che non aveva mai portato così tanti passeggeri prima di quel giorno. La donna è stata sanzionata per guida pericolosa da un consiglio pubblico in Uzbekistan.

Virale

Le immagini sono state diffuse dal Servizio per la sicurezza stradale dell'Uzbekistan per denunciare l'incidente e sensibilizzare l'opinione pubblica e che sono diventate rapidamente virali, generando milioni di riproduzioni e sensibilizzando.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA