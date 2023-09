Bambina di 2 anni si rompe la caviglia all'asilo nido, la mamma furiosa: «È rimasta 6 ore senza cure, nessuno mi ha chiamata»

di Redazione web

Ha accompagnato le sue due bambine all'asilo nido, come fa ogni giorno, ma quando le è andate a riprendere ha trovato un'amara sorpresa: la figlia di due anni si era rotta una caviglia. Come se non bastasse, nessuno glielo aveva comunicato e la bambina non aveva ricevuto le dovute cure per oltre sei ore. Per questo motivo ora la mamma della piccola è determinata ad ottenere giustizia.

Caviglia rotta all'asilo nido

Jade Olsen, una mamma di Cairns, nel Queensland, Australia, ha raccontanto alla stampa locale di aver accompagnato le figlie al nido lo scorso 14 settembre e di essere tornata a riprenderle alle 14.30.

L'indagine

La direzione dell'asilo nido ha dichiarato di essere venuta a conoscenza delle accuse solo cinque giorni dopo, quando la mamma ha condiviso l'incidente sui social media. «Finora non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione diretta dalla famiglia della bambina», ha affermato il centro. Il Dipartimento dell'Istruzione ha avviato un'indagine e il personale ha fornito dichiarazioni che confutano le accuse che la piccola possa aver subito danni mentre era sotto la sua custodia.

La mamma ha anche presentato una denuncia al Dipartimento dell'Istruzione, con l'Autorità di regolamentazione della prima infanzia che indaga sulle affermazioni e lavora per stabilire i fatti.

