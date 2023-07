Bimbo di 18 mesi muore all'asilo nido di Calatabiano: l'allarme della maestra, fatale una crisi respiratoria

di Redazione web

Un bambino di 18 mesi è morto nel pomeriggio di oggi nell'asilo nido di Calatabiano, in provincia di Catania. Secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto una crisi respiratoria. A lanciare l'allarme è stata una maestra. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma il personale medico, vista la gravità della situazione, ha chiesto l'intervento dell'elicottero.

Inutili i tentativi di soccorso

I medici hanno tentato di rianimare il piccolo, ma con esito negativo. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per accertare con certezza le cause del decesso. Indagini, affidate ai carabinieri, sono state avviate anche per verificare la tempistica dei soccorsi.

