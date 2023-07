Bimba di 7 anni gioca fuori casa, investita e uccisa da un 14enne in moto: dopo l'incidente è fuggito. E' caccia al baby-pirata

di Redazione web

Una bimba di sette anni è stata uccisa da un ragazzo in moto, mentre stava giocando fuori casa a Blakenall, nel Regno Unito. Katniss Selezneva, questo il nome della piccola, che è stata investita da un motociclista che dopo l'incidente è scappato via. La mamma della vittima ha sentito lo schianto e quando è uscita ha visto alcuni vicini di casa che stavano tentando un massaggio cardiaco.

Schianto fatale

Pochi minuti dopo Katniss è stata portata in elisoccorso in ospedale, me le ferite erano troppo gravi ed è morta dopo alcune ore di agonia. Intanto la polizia delle West Midlands sta continuando a interrogare il ragazzo di 14 anni sospettato di aver investito la bambina ed infatti stanno cercando la moto da coinvolta nella devastante collisione. Le forze dell'ordine e la comunità locale hanno lanciato un appello affinché chi conosca dove si trova la moto, si faccia avanti.

Si cerca la moto

