Palermo, bambina cade dal balcone: è in codice rosso all'ospedale. Ambulanza presa a calci dai parenti

di Redazione web

Una bambina di origine tedesca, e non un bimbo come inizialmente emerso, è caduta da un balcone in corso dei Mille a Palermo. È rimasto ferita gravemente ed è in codice rosso all'ospedale Di Cristina.

Medici picchiati dai parenti del piccolo

È una bambina tedesca, quindi, ad essere caduta da un balcone a Palermo. La piccola paziente, nata in Germania da genitori palermitani che sono in vacanza in Sicilia, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Di Cristina. È caduta dal primo piano di un palazzo, da un'altezza di cinque metri. Sull'accaduto indaga la polizia che dovrà fare luce anche sull'aggressione al personale del 118 che ha ritardato i soccorsi e l'arrivo della piccola in ospedale. L'ambulanza sarebbe stata 'circondata' e colpita con calci e pugni da parenti e amici della bambina, impedendo all'infermiere e al medico a bordo di scendere subito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 19:18

