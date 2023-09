Bambina di 3 anni torturata e uccisa dalla compagna del papà: «Era nata da un tradimento». Nei video gli abusi choc

di Redazione web

Una bambina di tre anni trovata senza sensi nella vasca da bagno e morta poco dopo. Questa la scena finale di quello che potrebbe essere un film dell'orrore, ma che è una drammatica storia vera: la piccola è morta dopo 10 mesi di abusi, e gli autori sono le persone che avrebebro dovuto prendersene cura. Per l'omicidio sono stati condannati il padre e la sua compagna, mentre si attende il processo per la sorella di lei.

Morta di stenti a 3 anni

Bella Seachrist è morta nel giugno 2020 a Oakmont, Pennsylvania, e al momento del decesso pesava solo 15 chili: ad affamarla, la sua matrigna, ora condannata all'ergastolo senza condizionale. Ad accecare la donna, la 31enne Laura Ramirez, la gelosia per quella bambina nata da un tradimento del padre.

I video dell'orrore

La bambina era andata a vivere con il padre e la matrigna nel settembre del 2019, e poco dopo il suo arrivo a Oakmont le suo condizioni di salute iniziarono rapidamente a peggiorare. Sui cellulari delle due donne coinvolte nella drammatica storia sono state trovate foto e video dei gli abusi. La bambina è stata ripetutamente presa a pugni e calci, chiusa in un armadio e costretta a stare in un angolo con una gamba sollevata per lunghi periodi di tempo. Le due sorelle l'hanno picchiata con un cucchiaio di legno e una cintura e l'hanno sottoposta ad abusi sessuali estremi, ha detto la polizia. Alcune immagini mostravano Bella legata e imbavagliata con una benda sugli occhi. Un video la immortalava mentre veniva picchiata e presa a calci da uno dei quattro ragazzi che vivevano nella casa.

La mamma

La madre di Bella, Nicole, aveva precedentemente detto di aver mandato sua figlia a vivere con il padre e Laura Ramirez perché si trovava in forti difficoltà economiche, tali da non riuscire neanche a comprarle i pannolini. La donna è convinta che la figlia sia stata presa di mira dalla matrigna - che al contempo cresceva con amore i suoi figli - perché frutto di un tradimento. «Sono disgustata, sono arrabbiata. Non sentirò mai mia figlia chiamarmi mamma. Non potrò mai vederla diplomarsi. Non la vedrò mai andare al college. Non potrò mai vederla sposarsi», ha commentato la madre di Bella.

