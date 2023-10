Incidente sulla Prenestina tra due auto e uno scooter: Fabrizio muore a 52 anni

Un 52enne romano è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla via Prenestina a Roma. La vittima, Fabrizio Paolelli, era in sella ad uno scooter Tmax che, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino, è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra una Polo e una Classe B, auto guidate da un 32enne e una 22enne di Roma.

Automobilisti sottoposti esami alcol

Entrambi gli automobilisti sono stati sottoposti ad esami per stabilire se avessero fatto uso di alcool o droghe.

