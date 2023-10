Papà spara al figlio nell'androne di un palazzo e poi fugge: è caccia all'uomo

di Redazione web

Choc a Sanremo. Sparatoria, poco dopo le 13, nell'androne di un palazzo del centro della città ligure. Secondo le prime, frammentarie informazioni, un uomo avrebbe sparato al figlio e poi è stato visto fuggire. Immediato l'intervento della polizia che sta cercando l'uomo in zona. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni della vittima.

Bambino di 9 anni frustato e massacrato di botte dal patrigno. Lo salvano le maestre: «Non riusciva a sedersi sul suo banco»

Mamma uccide la figlia di 2 mesi «stritolandola» tra le braccia. L'amica: «Aveva chiesto aiuto, diceva di essere molto stanca»

<h2>I testimoni<h2>

La sparatori sarebbe avvenuta in via Pietro Agosti. Secondo alcuni testimoni si sarebbero sentiti distintamente due colpi di arma da fuoco.

Le indagini



In queste ore le indagini si stanno estendendo anche alle vicine vie per trovare testimoni. Il fatto sarebbe avvenuto all'interno di un androne di un palazzo, tra abitazioni e uffici ma non ci sono riscontri su bossoli o proiettili.

Massiccia la presenza di agenti della commissariato di polizia che stanno battendo casa per casa per trovare qualche elemento utile a ricostruire la vicenda. Oltre al rumore dei due spari, in molti hanno detto di aver visto un uomo allontanarsi di corsa. Si tratterebbe di una persona conosciuta nel quartiere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA