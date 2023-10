Ragazzo di 19 anni muore alla fermata: travolto da una Bmw mentre aspettava il bus

di Redazione web

Un incidente terribile, con tanti dettagli ancora da chiarire: un ragazzo di 19 anni è stato travolto da una Bmw, mentre aspettava un autobus. La tragedia è avvenuta a Newcastle, davanti alla fermata di West Denton: risultano ferite altre 2 persone, attualmente ricoverate in ospedale. Come riporta il Sun, le 3 persone a bordo del veicolo che ha investito il 19enne sono attualmente nelle mani della polizia, in attesa dell'inchiesta.

Le informazioni a disposizione scarseggiano ma, stando alle ricostruzioni, una Bmw grigia avrebbe travolto la panchina della fermata di West Denton a Newcastle.

La famiglia della vittima è stata subito avvertita dalle forze dell'ordine, che stanno indagando sulla vicenda: le ragioni che hanno causato la collisione, infatti, rimangono ignote.

La polizia ha avviato le indagini: i tecnici forensi si sono recati presso il luogo della tragedia, per raccogliere tutte le prove necessarie per ricostruire la dinamica dell'incidente. I 3 uomini a bordo della Bmw (un 24enne e due uomini di 21 anni) sono stati arrestati, con l'accusa di guida pericolosa.

Queste le parole del sergente Craig Bartle, uno dei responsabili dell'inchiesta: «Il nostro pensiero va alla famiglia della vittima, che sta passando un momento terribile. Gli offriamo tutto il supporto possibile e chiediamo che si rispetti la loro privacy. La nostra indagine ha il fine di scoprire i dettagli inerenti i momenti che hanno preceduto l'incidente. Se qualcuno ha visto qualcosa, gli chiediamo di farsi avanti».

