Ragazzo di 30 anni trovato morto in un parcheggio: mistero a Modena, «forse caduta accidentale»

di Redazione web

Un ragazzo di 30 anni, senza fissa dimora, è stato trovato senza vita all'interno di un parcheggio a Modena, in via dell'Abate intorno alle 9.30. La scoperta è avvenuta dopo che i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto per soccorrere l'uomo, risultato poi essere deceduto.

Incidente a Mestre, l'autista del bus racconta il malore: «Ho visto tutto bianco». Stop ai mezzi

Monte Grappa, ciclista morto mentre si allena in salita: il dramma davanti alla moglie

Ragazzo di 30 anni trovato morto

I carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire le cause della morte del trentenne. Fra le prime ipotesi c'è quella che l'uomo sia morto a seguito di una caduta accidentale. I carabinieri fanno anche sapere che l'uomo era stato controllato in stato di ebbrezza in un locale della provincia di Modena nella serata di ieri e sono in corso accertamenti anche su questo aspetto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA