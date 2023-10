Incidente a Mestre, l'autista del bus racconta il malore: «Ho visto tutto bianco». Stop ai mezzi de "La Linea"

Un altro incidente, ancora a Mestre, e che vede coinvolto un altro mezzo de 'La Linea', dopo lo schianto dal cavalcavia che ha visto diverse vittime meno di due settimane fa. L'autobus, il 13, stava uscendo da via Olivi, in pieno centro di Mestre, voltando a destra in via Carducci quando per un malore l'autista non avrebbe più retto il volante facendo andare prima contro mano il mezzo che poi si è schiantato sul pilastro di un sottoportico di un condominio.

Mestre, altro incidente a un autobus: va a sbattere contro un pilone. «Stessa linea di quello della strage»