Monte Grappa, ciclista morto mentre si allena in salita: il dramma davanti alla moglie

Malore improvviso mentre pedala sulla Strada Giardino di Borso del Grappa (Treviso): morto un ciclista. La vittima è Ivano Bertagnoni di 58 anni, di Romano d'Ezzelino. La tragedia questa mattina, 15 ottobre, in una delle salite tra le più frequentate dagli appassionati della bicicletta, il tornante 19 da Semonzo del Grappa. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di un altro gruppo di ciclisti di passaggio.

Il dramma davanti alla moglie

Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem di Crespano del Grappa con l'automedica e l'ambulanza. In supporto anche l'elisoccorso da Belluno e, per i rilievi del caso, i carabinieri. Per l'uomo, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato niente da fare. Insieme a lui c'era la moglie che è stata trasportata in ospedale in ambulanza in stato di agitazione.

