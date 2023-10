Omicidio nell'Avellinese, ucraino ucciso in pieno centro a Grottaminarda davanti a centinaia di persone

Omicidio questa sera nei pressi di una nota pizzeria di Grottaminarda, nell'Avellinese, lungo il corso principale della cittadina ufitana. La vittima è un ucraino di 46 anni, ucciso con colpi di arma da fuoco. A sparare un 45enne del posto che è stato poco dopo fermato dai carabinieri. Non

Roma, studente fuorisede di 19 anni muore in casa: «Forse un malore». La scoperta choc dei coinquilini

L'omicidio davanti a centinaia di persone

Il 46enne ucraino è deceduto durante il trasporto in ospedale. Il delitto è avvenuto intorno alle 20,30 davanti a centinaia di persone. Incredulità e sconcerto per quanto accaduto nella comunità locale. Notevole la paura per le persone presenti. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio che potrebbe essere la conseguenza di una lite scoppiata il giorno precedente

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA