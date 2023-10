Roma, studente fuorisede di 19 anni muore in casa: «Forse un malore». La scoperta choc dei coinquilini

di Redazione web

Un ragazzo di 19 anni, studente fuori sede, è stato trovato morto a Roma nell'abitazione in cui viveva insieme ad altri studenti: è successo ieri mattina, venerdì 13 ottobre, nel quartiere Tiburtino. A trovare il suo corpo senza vita sono stati i suoi coinquilini.

Studente trovato morto in casa a 19 anni

Lo scrive oggi il quotidiano La Repubblica: non vedendolo uscire dalla sua stanza, gli inquilini si sono preoccupati, sono entrati e lo hanno trovato morto. Sul posto i carabinieri della stazione di piazza Dante e i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare nulla per rianimarlo perché il giovane era già deceduto. Nessun segno di violenza sul corpo: le cause della morte, che saranno chiarite dall'autopsia, sembrano naturali. Forse il 19enne è stato stroncato da un malore.

