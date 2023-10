Pamela Pelle morta dopo il parto, il marito ristoratore dei vip: «Voglio sapere perché. Perdeva sangue, ma per i medici era normale»

Pamela Pelle è morta a 39 anni una settimana dopo aver partorito la terza figlia. Il marito, il ristoratore dei vip Vincenzo Rinaldi, titolare dello storico ristorante "Rinaldi al Quirinale" a Roma non si dà pace: «Voglio sapere perché mia moglie è morta». Per fare luce sulla dolorosa vicenda, Rinaldi ha sporto denuncia ai carabinieri di Monterotondo l'8 ottobre ricostruendo anche quanto accaduto nelle settimane precedenti al parto.

I tre accessi in pronto soccorso

Sul Corriere si legge che Pamela, mamma già di due bambini di 4 e 6 anni, già da qalche settimana «lamentava un forte stato di malessere, aveva dolori e prurito al petto, nausea e affanno». Per tre volte è andata al pronto soccorso ostetrico del Policlinico Gemelli di Roma, il 22, il 28 e il 30 settembre. L'ultima volta, racconta Rinaldi dopo «visita e monitoraggio confermavano il parto aperto e ci invitavano a recarci a casa in quanto il ricovero era previsto per il giorno dopo, domenica 1 ottobre».

Il parto e le dimissioni

Durante i tre accessi di Pamela Pelle al pronto soccorso, durante le visite i medici non avrebbero riscontrato parametri anomali per lo stato di salute di mamma e figlia. Il parto è avvenuto il 2 ottobre, ma subito dopo la nascita della bambina la 39enne «ha iniziato ad avere grosse perdite di sangue, ma il personale medico ci diceva che era normale e si limitava a cambiarla». Giovedì 5 ottobre Pamela è stata dimessa con una terapia a base di eparina e altri farmaci, ma le emorragie continuavano, tanto che - racconta Rinaldi - «la sera del sabato, verso le 22.30, dopo aver cenato, ha lamentato gli stessi dolori che aveva accusato prima del parto - si legge ancora nella denuncia -. Alle 23.27, vedendo che non migliorava, chiamavo il 118».

La corsa in ospedale e il dramma

L'ambulanza «non trovava la strada» di casa Rinaldi. Una volta arrivata, ha portato Pamela all'ospedale SS. Confalone di Monterotondo. «Dopo circa 20 minuti di attesa fuori dal reparto, usciva un medico e mi comunicava che purtroppo non c'era stato nulla da fare»: la donna era morta.

La denuncia

Vincenzo Rinaldi è passato nel giro di pochi giorni dalla gioia di una nuova vita al dolore per la morte della moglie. Un dolore al momento senza spiegazione, e sul quale intende fare luce. È per questo motivo che ha presentato denuncia contro ignoti, per accertare se ci siano state responsabilità. L'avvocato Erdis Doraci parla per lui: «Ci sono degli interrogativi cui si intende cercare risposta. Bisogna capire se i malori lamentati dalla donna possono essere considerati dei campanelli d'allarme che andavano approfonditi in ospedale. Cosa ha determinato la morte di Pamela? Se fosse stata un'emorragia? - si chiedono il legale e il suo cliente -. Potrebbe essere stata causata ad esempio da un abuso di eparina? La denuncia non punta il dito su nessuno, è contro ignoti. Nasce però dalla volontà di certificare se ci siano state delle responsabilità».

La salma è stata ora sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia, anche le cartelle cliniche sono state sequestrate: sia quelle del Gemellis, sia quuelle del pronto soccorso, sia quelle dell'ospedale di Monterotondo.