Sciopero generale 11 aprile, fermi bus, metro e treni: gli orari città per città e le fasce di garanzia

La Cgil e la Uil hanno proclamato uno sciopero generale per l'11 aprile, con richieste di zero morti sul lavoro, riforma fiscale equa e un nuovo modello sociale d'impresa. Quattro ore di stop sono previste nei settori privati, otto nell'edilizia, con manifestazioni in tutta Italia.

Trasporti a rischio nella giornata di giovedì: bus, metro e treni si fermeranno in diverse città con orari e modalità differenti.

Il settore ferroviario potrebbe subire interruzioni dalle 9.01 alle 13.00, mentre il trasporto pubblico locale osserverà uno stop di quattro ore con modalità diverse in ogni città. Si tratterà di uno sciopero plurisettoriale e riguarderà anche il trasporto marittimo (che si fermerà nelle prime 4 ore del turno) e il personale Anas (che potrebbe incrociare le braccia nelle ultime 4 ore del turno).

Roma

Possibili disagi negli spostamenti a Roma, dove il personale Atac e Roma TPL potrà incrociare le braccia dalle 20 alla mezzanotte, mentre quello quello del servizio delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo e dei bus extraurbani dalle 13.00 alle 17.00.

Milano

A Milano e nel suo hinterland i treni (compresi i regionali di Trenord) potranno fermarsi dalle 9 alle 13, mentre il personale di metro, bus e tram Atm potrebbe incrociare le braccia per 4 ore, in una finestra oraria ancora da definire.

Firenze

Per quanto riguarda Firenze i bus di Autolinee Toscane e la tramvia potranno subire ritardi o cancellazioni di corse con modalità diverse.

Napoli

A Napoli possibili disagi per gli utenti dei mezzi Eav: l'Ente Autonomo Volturno annuncia infatti che giovedì 11 aprile Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle ore 9 alle ore 13.

Le fasce di garanzia

Come previsto dalla legge verranno garantire le fasce di garanzia, ovvero orari in cui i servizi saranno comunque assicurati. Trenitalia ha fatto sapere che saranno garantiti i treni essenziali in partenza nella fascia oraria dalle 6.00 alle 9.00.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 13:59

