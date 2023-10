Malore improvviso, Alessia muore a 14 anni davanti a mamma e papà. Mistero sulla causa: «L'ambulanza chiamata due volte»

di Redazione web

Choc e dolore per la prematura scomparsa di Alessia Massimi, 15 anni il prossimo 23 ottobre. La ragazza è stata colpita nella tarda serata di ieri da un malore fatale. Era una studentessa e frequentava l’Istituto alberghiero di Porto Sant’Elpidio.

Pamela Pelle, morta dopo il parto del terzo figlio: la Procura indaga sul decesso della moglie del ristoratore dei vip

Eddy Forner trovato morto in casa: l'ex campione di ciclismo aveva 48 anni

Cosa è successo

Accertamenti in corso sulle cause del decesso che potrebbe essere legato a un aneurisma cerebrale. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, lunedì sera la ragazzina si sarebbe sentita poco bene, tanto che i genitori avrebbero chiamato il 118. All'arrivo dei sanitari, le condizioni sembravano essere tornate alla normalità, così i sanitari sarebbero andati via.

Il cordoglio

Il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’intera amministrazione comunale partecipano con commozione al lutto «per la perdita di una giovanissima concittadina. Non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore per una morte così improvvisa ed ingiusta. Ai genitori, ai familiari, a tutti coloro che hanno conosciuto e le hanno voluto bene n pensiero di profonda vicinanza ed un forte abbraccio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA