Bambina di 9 anni colpita da un malore si accascia davanti alla scuola

Attimi di paura questa mattina all'esterno di una scuola di Torre del Greco (Napoli), quando una bambina di appena 9 anni, pronta per entrare a scuola, ha accusato un malore, accasciandosi al suolo. I presenti, notata la scena, hanno subito chiamato un'ambulanza e chiesto l'intervento degli agenti di polizia municipale.

Subito soccorsa e trasportata in ospedale

In pochi minuti sul posto sono giunti il mezzo di soccorso e una vettura dei vigili urbani. Mentre questi ultimi regolavano il traffico nella zona di via Nazionale dove si è verificato il fatto, i sanitari hanno deciso di portare la piccola al pronto soccorso dell'ospedale Maresca. Qui la bimba, giunta cosciente al nosocomio, è stata sottoposta ad una serie di accertamenti clinici che hanno dato esito negativo. Dopo le precauzioni del caso, la piccola - ancora sotto choc ma in buono stato di salute - è stata dimessa e ha potuto fare ritorno a casa.

