Bambino di 15 mesi in overdose da hashish, è in fin di vita. I genitori: non sappiamo dove l'abbia mangiato

Un bambino di solo 15 mesi lotta tra la vita e la morte: è in overdose da hashish dopo aver ingerito un pezzetto di droga. Il piccolo è arrivato in condizioni disperate all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone insieme ai genitori, che hanno detto di non sapere come il figlioletto sia venuto in contatto con la sostanza. Il bimbo è ora stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del policlinico 'Gemelli' di Roma.

Bambino in overdose da hashish

Le condizioni del bambino di 15 mesi di Frosinone sono precipitate al punto tale da richiedere il trasferimento nell'ospedale romano, sul'episodio indaga la Questura di Frosinone. Intanto, il Comune ha inviato a casa dei genitori gli assistenti sociali per svolgere verifiche sulle condizioni in cui vive il piccolo e se sia possibile che abbia ingerito l'hashish proprio in casa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 10:29

