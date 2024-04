Napoli, ecco i furbetti del cartellino di Cimitile: dipendenti scoperti grazie alle riprese delle telecamere

Furbetti del cartellino a Cimitile, in provincia di Napoli: sospesi 4 dipendenti comunali. I Carabinieri della Compagnia di Nola hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, emessa dal gip del tribunale di Nola su richiesta della Procura nolana nei confronti di quattro persone, indagate per i resti di false attestazioni o certificazioni e truffa aggravata.

Le indagini, condotte dal personale della Stazione Carabinieri di Cimitile fra novembre e dicembre 2023, hanno consentito di evidenziare profili di responsabilità in relazione a reiterate condotte di assenteismo ascrivibili a dipendenti pubblici del comune di Cimitile, i quali avrebbero utilizzato fraudolentemente il sistema digitale di rilevazione dell'ingresso ed uscita dall'ufficio in modo tale che ne risultasse fittiziamente la formale presenza in servizio, sebbene gli stessi non facessero affatto accesso al municipio o se ne allontanassero, talvolta per l'intera giornata lavorativa, per dedicarsi ad attività estranee alle proprie mansioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 16:58

