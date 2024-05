Truffa del pedone investito sulle strisce: si getta a terra per finta, smascherato dal video

Un metodo per fare qualche soldo a spese altrui e in pochissimo tempo, vale a dire la "truffa del pedone": a bordo strada, con pazienza, l'uomo attende l'auto che passa, poi inizia ad attraversare fino a gettarsi improvvisamente sui vetri laterali della macchina per poi cadere a terra. Dopo diversi tentativi riusciti, il truffatore è stato ripreso mentre metteva in atto la "scenetta", ed è stato smascherato.

La truffa a Roma

La truffa è stata replicata più di una volta a Roma. A quanto sembra, infatti, è accaduto negli ultimi tempi in diverse zone della Capitale. In particolare, il quartiere preso di mira è Don Bosco, dove un abitante ha smascherato il truffatore, registrando tutta la scena con il proprio cellulare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 13:42

