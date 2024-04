La truffa dell'Audi grigia, fingono di essere rimasti senza benzina e con il bancomat rotto: «Attenti, vi spillano soldi»

di Annalisa Fregonese

L'ultima trovata è di fingere di essere rimasti senza carburante: agli incroci più trafficati, fermano gli automobilisti e dicono che il loro bancomat non funziona, chiedendo soldi. In questi giorni è stata segnalata un'Audi station wagon grigio metallizzato, targa straniera, con il conducente e un suo compare che mette in atto questo trucco. Venerdì pomeriggio transitava, lentissima, lungo la tangenziale di Oderzo, intralciando tra l'altro il traffico, per poi appostarsi nei pressi di una stazione di servizio. Qualche ora prima era ferma vicino all'incrocio fra via Casette e via Cirenaica.

«C'erano due persone che fermavano le auto chiedendo soldi per fare benzina dicendo che il bancomat non funzionava – segnala una cittadina - I carabinieri sono stati allertati, stanno cercando l’auto da più di due giorni per altre segnalazioni identiche». Diversi cittadini riferiscono di essere stati fermati o di aver visto l'auto girare. Quella che sembra una richiesta di aiuto, però, è in realtà un modo per spillare quattrini. Tra l'altro la comunità di Gorgo è fresca di un’intensa formazione sulla sicurezza, attuata dal Comune con l'assessore Daniel Dalla Nora. L'accento è stato posto in particolare su quella stradale, ma si è parlato anche di sicurezza in termini più ampi. Con l'Arma dei Carabinieri che ha svolto attività di antisciacallaggio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 19:34

