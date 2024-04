Chi l'ha visto, Gianfranco Bonzi scomparso dopo la truffa di Dua Lipa. L'appello del figlio Luca: «Papà ritorna»

di Dajana Mrruku

Federica Sciarelli è tornata come ogni mercoledì sera su Rai 3 con Chi l'ha visto. La puntata è iniziata con alcuni aggiornamenti sul caso di Gianfranco Bonzi, l'uomo scomparso già da parecchie settimane dopo aver scoperto di essere stato truffato da una persona che si fingeva Dua Lipa e che gli estorceva soldi in cambio di messaggi d'amore e affetto. Dopo la toccante intervista al figlio Luca, Federica Sciarelli ha rivelato che hanno ritrovato il codice fiscale che potrebbe appartenere alla persona che si nasconde dietro alla falsa cantante.

Le parole del figlio Luca

Luca parla ai microfoni di Chi L'ha Visto con gli occhi lucidi e stanchi di chi non riesce a trovare una ragione alla scomparsa del papà Franco: «A casa aveva lasciato un biglietto che diceva: "Non cercatemi più, non ce la faccio più ad andare avanti, ho problemi di depressione". I problemi li abbiamo risolti sempre insieme. Da quando i nonni sono venuti a mancare ha perso le speranze. Mi aveva parlato di Dua Lipa e lo avevo avvertito che non era vero, ma lui non capiva, era spaesato, si era rifugiato in lei. Quanti soldi le ha mandato? Abbastanza». Poi la scoperta della finzione: «Il momento in cui ha realizzato che è sempre stata una finzione è quando lei è scomparsa e lui se ne è andato via frustrato e infelice il sabato 23 marzo. È il suo modo di dire a tutti che quella storia lo ha buttato giù definitivamente. Ha portato con sé un trolley con poche cose: una cosa mia, una cosa dello zio, una di nonna… Cosa voglio dire a questa persona che ha truffato papà? Niente, lui (perché sono sicuro che è un uomo) non sarà l’unica vittima e le parole non serviranno a nulla, auguro a lui tutto il bene».

Le parole di Luca verso il papà Franco: «A mio papà vorrei dire tanto, l’ho perso e soffro tantissimo la sua scomparsa quindi papà devi tornare! Questo ti posso dire papà. Se ci stai guardando dovresti aiutarci tu adesso papà».

Gianfranco aveva annunciato le sue ultime azioni tramite post sulla pagina Facebook Costellazione Bilancia, ora reso privato, ma nessuno aveva fatto nulla.

La svolta con il codice fiscale

Svolta importantissima nel caso di Gianfranco Bonzi.

Il video incriminato

Su TikTok un video che lo incastra: il Cubista Mizuno dice di aver ballato con Dua Lipa a Roma. Il sospetto è che anche lui sia stato raggirato e che il suo codice fiscale sia stato rubato. «Lui sarebbe in grado di truffare le persone?», chiede la giornalista ad un cittadino di Giarre, città dove dovrebbe abitare Marcello. «Ma sinceramente no, spero che non sia stato vittima di truffe anche lui», dice l'uomo, parlando a nome di tutti gli abitanti che non lo vedono da oltre un anno.

Le ricerche continuano in attesa di altri aggiornamenti.

